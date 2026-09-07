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Опубликованы размеры избирательных фондов кандидатов ЦФО

Опубликованы размеры избирательных фондов кандидатов ЦФО

Артём Молчанов, действующий мэр Ярославля, возглавил список с избирательным фондом в 36 миллионов рублей.

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