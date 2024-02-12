Безопасность в каждый дом

К ребятам в клуб по месту жительства ´Авиатор´ в гости пришёл сотрудник сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС Владимир Бутко, который рассказал ребятам как защитить себя в случае возникновения пожара.
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