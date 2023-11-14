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Миллеровская межрайонная прокуратура: внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях

Федеральным законом от 19.10.2023 № 502 изменены наименование статьи 14.53.1 КоАП РФ – «Незаконное перемещение (транспортировка) физическими лицами табачной продукции и (или) никотинсодержащей продукции», а также диспозиция статьи – «Нарушение установленного законодательством Российской Федерации запрета на перемещение (транспортировку) по территории Российской Федерации физическими лицами табачной продукции, табачных изделий, не маркированных специальными (акцизными) марками и (или) средствами идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) никотинсодержащей продукции, не маркированной средствами идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16.

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