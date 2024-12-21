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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бегуньи Аплачкина и Ермакова стали самыми тестируемыми РУСАДА спортсменами в 2024 году

С января по ноябрь Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило Светлану Аплачкину и Марию Ермакову 10 раз.

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