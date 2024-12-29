«Орешник», серп и молот и новая Русь: раскрыто шокирующее предсказание Ванги на 2025 год

40,5 тыс прочтений Вчера Оглавление Кто такая Ванга и почему она была слепой Личная жизнь и дети предсказательницы Дар провидицы Ванги Пока весь мир будет опустошен конфликтами, Россия будет восходить на самый высокий пьедестал.