«Орешник», серп и молот и новая Русь: раскрыто шокирующее предсказание Ванги на 2025 год

40,5 тыс прочтений Вчера Оглавление Кто такая Ванга и почему она была слепой Личная жизнь и дети предсказательницы Дар провидицы Ванги Пока весь мир будет опустошен конфликтами, Россия будет восходить на самый высокий пьедестал.
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