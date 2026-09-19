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Орловские новости

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На выборах в Орловский облсовет проголосовало 38,5 % избирателей

На выборах в Орловский облсовет проголосовало 38,5 % избирателей

В ЦИК России огласили промежуточную явку избирателей на выборах в облсовет. Комиссии посчитали данные за первые два дня голосования.

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