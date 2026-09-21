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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Торпедо» Веккионе о России: «Ужасно, что совершаются атаки беспилотников. Было страшно ехать, но я освоился и научился любить это место»

Нападающий « Торпедо » Майк Веккионе поделился впечатлениями от игры в России. В прошлом сезоне американец выступал за «Барыс» из Казахстана.

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