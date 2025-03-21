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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ромашина получила нейтральный статус как представитель вспомогательного персонала

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit).

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