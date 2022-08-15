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Скончался художник Дмитрий Врубель, автор известного граффити "Братский поцелуй"

Скончался художник Дмитрий Врубель, автор известного граффити "Братский поцелуй"

Российский художник Дмитрий Врубель умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщила в соцсетях главный редактор газеты The Art Newspaper Russia Милена Орлова.

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