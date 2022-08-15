Скончался художник Дмитрий Врубель, автор известного граффити "Братский поцелуй"

Российский художник Дмитрий Врубель умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщила в соцсетях главный редактор газеты The Art Newspaper Russia Милена Орлова.
Популярные статьи
- Ника Белоцерковская обратилась к Кристине Потупчик: "Задача вам поставлена нехитрая — репутацию уничтожить"
- The Economist выпустил статью про эмиграцию "российской интеллектуальной элиты": "Мыльный пузырь лопнул, и дерьмо закапало нам в глаза"
- Иван Ургант анонсировал свой новый проект: "Время идет. Как быть, куда податься?"
Свежие комментарии