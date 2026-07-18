БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Бензиновый кризис. Как государство может его победить

Бензиновый кризис. Как государство может его победить

Иллюстрации: нейросеть Очереди на заправках по всей России стоят уже третью неделю. И пока, несмотря на попытки властей регионов проблему решить, рассасываться они не собираются.

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Комментарии
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Саша
Убрать олигархов от владения природных ресурсов и очередей на заправках не будет. Они только на свой карман работают.
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3 н.
Андрей Шевченко
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3 н.