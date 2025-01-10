Бесславная гибель Армении приближается: не ждем, а готовимся

Aleksandr Sobolev

Зачем мне считаться шпаной и бандитом — Не лучше ль податься мне в антисемиты: На их стороне хоть и нету законов — Поддержка и не- тузиазм миллионов. На их стороне хоть и нету законов — Поддержка и эн- тузиазм миллионов. Решил я — и, значит, кому-то быть битым, Но надо ж узнать, кто такие семиты, — А вдруг это очень приличные люди, А вдруг из-за них мне чего-нибудь будет! Но друг и учитель — алкаш в бакалее — Сказал, что семиты — простые евреи. Да это ж такое везение, братцы, Теперь я спокоен — чего мне бояться! Я долго крепился, ведь благоговейно Всегда относился к Альберту Эйнштейну. Народ мне простит, но спрошу я невольно: Куда отнести мне Абрама Линкольна? Средь них — пострадавший от Сталина Каплер, Средь них — уважаемый мной Чарли Чаплин, Мой друг Рабинович, и жертвы фашизма, И даже осново- положник марксизма. Но тот же алкаш мне сказал после дельца, Что пьют они кровь христианских младенцев; И как-то в пивной мне ребята сказали, Что очень давно они Бога распяли! Им кровушки надо — они по запарке Замучили, гады, слона в зоопарке! Украли, я знаю, они у народа Весь хлеб урожая минувшего года! По Курской, Казанской железной дороге Построили дачи — живут там как боги… На всё я готов: на разбой и насилье. И бью я жидов — и спасаю Россию! (Владимир Высоцкий - КСТАТИ ТОЖЕ ЕВРЕЙ!!!)😀