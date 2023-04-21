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Власти Японии при расширении эмбарго G7 могут запретить поставки б/у машин в Россию

Власти Японии при расширении эмбарго G7 могут запретить поставки б/у машин в Россию

Японские власти в случае, если "Большая семерка" примет решение о введении почти полного запрета на экспорт товаров в Россию, может запретить поставки своих подержанных автомобилей, которые сейчас являются одной из главных статей экспорта в РФ.

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