Власти Японии при расширении эмбарго G7 могут запретить поставки б/у машин в Россию

Японские власти в случае, если "Большая семерка" примет решение о введении почти полного запрета на экспорт товаров в Россию, может запретить поставки своих подержанных автомобилей, которые сейчас являются одной из главных статей экспорта в РФ.
Японские власти в случае, если "Большая семерка" примет решение о введении почти полного запрета на экспорт товаров в Россию, может запретить поставки своих подержанных автомобилей, которые сейчас являются одной из главных статей экспорта в РФ.
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