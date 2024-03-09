Запашный: никто не возбуждал дела из-за смерти эквилибристки Морозовой

Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный опроверг информацию о том, что Следственный комитет России якобы завел уголовное дело в связи со смертью эквилибристки Влады Морозовой.
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