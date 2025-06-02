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Царьград

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Германия бьёт тревогу. Чем опасен новый указ Путина для НАТО: мнение немецких экспертов

Германия бьёт тревогу. Чем опасен новый указ Путина для НАТО: мнение немецких экспертов

Новый указ президента вызывает серьёзную обеспокоенность в Германии. По мнению немецких экспертов, этот документ, позволяющий усилить контроль над оборонными предприятиями в период военного положения, является "мрачным предзнаменованием" для НАТО.

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