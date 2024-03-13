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Собчак допрыгалась. Выдвинуты серьезные обвинения против журналистки. Дело пахнет реальным тюремным сроком

Собчак допрыгалась. Выдвинуты серьезные обвинения против журналистки. Дело пахнет реальным тюремным сроком

Журналистка Юния Пугачева намерена обратиться в полицию и подать заявление против скандальной журналистки Ксении Собчак по статье 163 УК РФ («вымогательство») в связи с угрозами, которые последняя высказала в адрес её мужа.

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Комментарии
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ДШ
Дмитрий Шершов
Давно пора, а то говном больно воняет!
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