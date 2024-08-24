Украинская армия с помощью БПЛА атаковала три населенных пункта в Белгородской области

Белгородская область подверглась очередной атаке со стороны украинских беспилотников. Как сообщил в субботу, 24 августа, губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки дронов-камикадзе были повреждены четыре частных дома, административное здание и хозяйственный объект в селе Муром Шебекинского городского округа.