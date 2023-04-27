В Екатеринбурге задержали неадеквата, накинувшегося с оскорблениями на ребенка за шапку с символом СВО

Юрий Кот В Екатеринбурге мужчина угрожал, оскорблял матерной бранью десятилетнего ребенка за то, что у него на шапке была изображена литера «зед» — символ СВО.
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