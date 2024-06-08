Составлен ТОП-4 больших седанов с пробегом до 1,5 млн рублей

Toyota Camry, фото: njcar.ru Александр Виноградов, автоэксперт журнала “За рулем“, рассказал о нескольких автомобилях, на которые стоит обратить внимание, если вам нужен большой седан с пробегом, а бюджет ограничен 1,5 млн рублей.
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