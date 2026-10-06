Путин назвал энергию базовым ресурсом экономики

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Энергия в настоящий момент является базовым ресурсом экономики. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе тематического совещания.
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