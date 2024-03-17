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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тыбура − о следующем бое: «Любой из топ-10 − отличный оппонент для меня»

«Я просто хочу доказать всем, что все могу достойно выступать в топ-10. Сейчас это моя цель. Не подготовил конкретного имени, потому что выхожу после поражения.

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