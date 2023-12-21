«Три Богатыря и Пуп Земли» в кино с 28 декабря!

Сами новогодние премьеры стали тоже традиционными. Вот уже сколько лет нельзя представить себе конец декабря без представления новой части любимой франшизы про Трех богатырей от студии «Мельница», которая подарила нам такие зрительские хиты, как «Иван-Царевич и Серый волк», «Барбоскины», «Лунтик и его друзья».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии