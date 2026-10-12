Лавров: Зеленский не заслужил перемирия или передышки в боевых действиях Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва больше не верит никаким обещаниям своих противников и не намерена удовлетворять просьбу украинского диктатора Зеленского о приостановке боевых действий и перемирии на фронте.