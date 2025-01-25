В Steam началась распродажа игр Rockstar – Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition получила новую мак...

В Steam началась распродажа игр Rockstar – Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition получила новую максимальную скидкуКак стало известно, в магазине Steam стартовала распродажа от компании Rockstar Games, одна из лучших игр современности Red Dead Redemption 2 получила максимальную скидку за всё время.
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