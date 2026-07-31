Участника террористической «Артподготовки»* задержали в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июля, ФедералПресс. В Нижегородской области сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли противоправную деятельность участника запрещенной в России террористической организации «Артподготовка»*.
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