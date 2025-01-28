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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Домантас Сабонис набрал 21+22+10 при 80% с игры в победной встрече с «Нетс»

Литовский бигмен набрал 21 очко, 22 подбора и 10 передачи при 80% с игры (8/10), «Сакраменто» победил «Бруклин» со счетом 110:96.

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