Сколько ДТП и штрафов "набрали" электросамокатчики за весну и лето 2024 года?

Погибших в ДТП с СИМ нет, однако есть 55 раненых Водители средств индивидуальной мобильности в Барнауле совершили 914 нарушений правил дорожного движения с начала 2024 года, в отношении них оформили административные штрафы.
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