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Квартира, дом, дача

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Прошу на выход: 6 бесполезных предметов мебели, которые неуместны в маленькой квартире

Прошу на выход: 6 бесполезных предметов мебели, которые неуместны в маленькой квартире

В маленькой квартире гораздо меньше возможностей для расстановки мебели, чем в большой. Из-за нехватки площади от многих предметов интерьера приходится отказываться, так как они занимают слишком много места.

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Комментарии
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Катя Плетнева
Категорически не согласна с тумбой и столиком. Именно в тумбочке я храню нижнее бельё, а журнальный столик - идеален в комнате, в нём много чего умещается, а на нём  - мини камин, свечи и необходимые инструменты, нужные во время работы. Остальное - да, согласна.
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11 час.
НR
Надежда Rudi
А я не согласна  с сервантом. Туда входит все и вся, а в стеллажик на стенке,  только три тарелки, которые должны быть идеальными по чистоте и хотя бы выглядеть нарядно!
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АМ
Алиса Майская
Какой идиот это написал? Воистину, графомания - болезнь века, (советы предлагают, в основном, полные кретины, без ума, знаний, вкуса и элементарных представлений о предмете).
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