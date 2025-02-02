Прошу на выход: 6 бесполезных предметов мебели, которые неуместны в маленькой квартире

Катя Плетнева Категорически не согласна с тумбой и столиком. Именно в тумбочке я храню нижнее бельё, а журнальный столик - идеален в комнате, в нём много чего умещается, а на нём - мини камин, свечи и необходимые инструменты, нужные во время работы. Остальное - да, согласна.

НR Надежда Rudi А я не согласна с сервантом. Туда входит все и вся, а в стеллажик на стенке, только три тарелки, которые должны быть идеальными по чистоте и хотя бы выглядеть нарядно!