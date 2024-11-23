Маска сочли «мини-Гитлером» из-за политики в Х

Американский бизнесмен, владелец Tesla Илон Маск подарил Соединенным Штатам электромобили, за что общество его вознесо, но стоило ему дать чуть больше свободы слова в контролируемой им соцсети X, как его тут же причислили к сторонникам идеи превосходства белых и «чуть ли не следующим мини-Гитлером».