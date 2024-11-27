Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Сукачев об уехавших: «Все. Я им не друг»

Сукачев об уехавших: «Все. Я им не друг»

Музыкант Игорь Сукачев считает своих коллег, уехавших из России, предателями. Об этом он заявил в интервью либерально журналистке Ксении Собчак, скрывавшей свое израильское гражданство, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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