NI: отношения России и КНДР станут глубже

Как указывает в своем материале для The National Interest политолог Минсон Ку из Дартмутского колледжа, встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына предполагает, что связи двух стран в будущем станут еще более тесными.
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