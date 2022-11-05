Могут ли интернет-провайдеры и компании связи устанавливать антенны и оборудование на крышах и в подъездах домов

Мы неоднократно писали об этой проблеме: операторы связи устанавливают свое оборудование на крышах и других общих частях жилых домов, не платя за это или платя управляющей организации, а не собственникам, и т.
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