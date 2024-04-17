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Премьер Словакии Фицо: членство Украины в НАТО представляет опасность для Европы

Премьер Словакии Фицо: членство Украины в НАТО представляет опасность для Европы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что парламент страны не ратифицирует решение о вступлении Украины в НАТО, в случае если оно будет принято, сообщает European Conservative.

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