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Американский ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32

Американский ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32

Если не разобраться с происхождением коронавируса SARS-CoV-2, то в будущем человечество может столкнуться с новой пандемией, заявил американский ученый, содиректор Центра разработки вакцин Техасской детской больницы Питер Хотез, передает NBC News.

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