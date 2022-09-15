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РБК: Адвокату журналиста Ивана Сафронова добавили эпизоды по делу о возбуждении ненависти

РБК: Адвокату журналиста Ивана Сафронова добавили эпизоды по делу о возбуждении ненависти

Адвокату Дмитрию Талантову, который защищал осужденного за госизмену журналиста Ивана Сафронова, добавили четыре эпизода по делу о возбуждении ненависти, передает РБК со ссылкой на сообщение команды адвокатов «Первый отдел».

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