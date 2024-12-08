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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никитин о двух поражения от ЦСКА: «У «Локомотива» не было страсти. На мастерстве такую команду можно обыграть, но нужно, чтобы сильно повезло. Мы не заслуживали везение»

Московский клуб победил ярославскую команду на выезде со счетом 2:1. – Плохая игра, особо нечего комментировать.

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