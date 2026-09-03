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Филиппо призвал Трампа опубликовать видео насильственной мобилизации на Украине

Филиппо призвал Трампа опубликовать видео насильственной мобилизации на Украине

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал президента США Дональда Трампа обнародовать видеозаписи, на которых видно, как сотрудники территориального центра комплектования на Украине проводят насильственную мобилизацию.

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