Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал президента США Дональда Трампа обнародовать видеозаписи, на которых видно, как сотрудники территориального центра комплектования на Украине проводят насильственную мобилизацию.
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