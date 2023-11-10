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Мировое обозрение

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Семейство смартфонов Xiaomi 14 будет использовать передовую 232-слойную флеш-память марки YMTC

Семейство смартфонов Xiaomi 14 будет использовать передовую 232-слойную флеш-память марки YMTC

Ещё в октябре прошлого года стало известно, что Apple планировала использовать в своих смартфонах iPhone твердотельную память производства китайской компании YMTC, но изменения в правилах экспортного контроля лишили её такой возможности.

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