Синоптик высказался о последствиях надвигающегося на США урагана «Милтон» для России

Вильфанд: никаких последствий надвигающегося на США урагана для РФ не будет Никаких последствий надвигающегося на США урагана «Милтон» для России не будет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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