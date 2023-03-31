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Не забудьте о защите Ассанджа: в МИД РФ отреагировали на заявление Борреля, осуждающего задержание в России американского журналиста

Не забудьте о защите Ассанджа: в МИД РФ отреагировали на заявление Борреля, осуждающего задержание в России американского журналиста

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о том, что Брюссель осуждает задержание в России американского журналиста Эвана Гершковича.

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