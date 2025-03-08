Пойдут ли США на физическое устранение Зеленского, — обсуждают на Украине. Такую возможность допустила поддерживающая Зеленского нардеп Марьяна Безуглая.
Пойдут ли США на физическое устранение Зеленского, — обсуждают на Украине
Комментарии
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M
Malina
И России он нужен живым - для "Донбасского трибунала" вместе с Порошенко, Тягнибоком и К...
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13 час.
МВ
Медведев Вл Ник
Это Точно!
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10 час.
Yuri Plasta
Уничтожив Зеленского США подпишут Указ об статусе лика святого для зели. Он станет очередным Че Геварой. Всемирным героев борьбы за свободу народов ( Украины ) за свободу от насилия и порабощения. Только Трибунал и стату нациста устроившего геноцид украинского народа и уничтожение Украины.
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10 час.
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