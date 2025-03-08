И России он нужен живым - для "Донбасского трибунала" вместе с Порошенко, Тягнибоком и К...

Yuri Plasta

Уничтожив Зеленского США подпишут Указ об статусе лика святого для зели. Он станет очередным Че Геварой. Всемирным героев борьбы за свободу народов ( Украины ) за свободу от насилия и порабощения. Только Трибунал и стату нациста устроившего геноцид украинского народа и уничтожение Украины.