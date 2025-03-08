Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • В С
    Нет вам доверия , хохлы.Я - украинка. И я...
  • Горыныч
    Нexyй вам тут делать! Поднимайте свои государства, разворованные вашими баями. Террористов сразу к стенке, разводят л...«За что нас так?»...
  • Yuri Plasta
    Уничтожив  Зеленского  США  подпишут  Указ  об  статусе  лика святого  для  зели.  Он  станет  очередным  Че Геварой....Пойдут ли США на ...

Пойдут ли США на физическое устранение Зеленского, — обсуждают на Украине

Пойдут ли США на физическое устранение Зеленского, — обсуждают на Украине

Пойдут ли США на физическое устранение Зеленского, — обсуждают на Украине. Такую возможность допустила поддерживающая Зеленского нардеп Марьяна Безуглая.

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Комментарии
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M
Malina
И России он нужен живым - для &quot;Донбасского трибунала&quot; вместе с Порошенко, Тягнибоком и К...
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13 час.
МВ
Медведев Вл Ник
Это Точно!
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10 час.
Yuri Plasta
Уничтожив  Зеленского  США  подпишут  Указ  об  статусе  лика святого  для  зели.  Он  станет  очередным  Че Геварой.  Всемирным  героев  борьбы  за  свободу  народов (  Украины )  за  свободу от  насилия  и  порабощения.   Только Трибунал  и  стату  нациста  устроившего  геноцид  украинского  народа  и  уничтожение  Украины.
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10 час.
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