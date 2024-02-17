Медведев предупредил Маска, что его преследования не остановятся

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выступил с заявлением о том, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск будет в дальнейшем продолжать подвергаться атакам за проводимую им борьбу с цензурой.