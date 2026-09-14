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Депутат Чемерис сравнила руководство Киева с пауками в банке

Депутат Чемерис сравнила руководство Киева с пауками в банке

Член Комитета ГД по международным делам Роза Чемерис («Новые люди») сравнила украинское руководство с пауками в банке.

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