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Царьград

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Глава ЦБ Армении назвал «апокалипсисом» рост цен на газ из РФ

Глава ЦБ Армении назвал «апокалипсисом» рост цен на газ из РФ

Глава Центробанка Армении Мартин Галстян охарактеризовал как «апокалиптическое явление» потенциальный рост цен на российский газ.

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