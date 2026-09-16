Crude Slides On Report Saudis Could Restore Half Of East-West Pipeline Flows Within Days WTI futures fell to $101 a barrel around midday in New York after Bloomberg reported that Saudi Arabia could restore roughly half the East-West pipeline's capacity within days.
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