Ядерная программа Ирана станет центральной темой выступления Трампа в ООН

Американский президент Дональд Трамп намерен использовать предстоящее выступление на Генеральной Ассамблее ООН, чтобы обосновать необходимость не допустить получения Ираном ядерного оружия, сообщил в субботу, 19 сентября 2026 года, постоянный представитель США при всемирной организации Майк Уолтц.