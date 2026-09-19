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Ядерная программа Ирана станет центральной темой выступления Трампа в ООН

Ядерная программа Ирана станет центральной темой выступления Трампа в ООН

Американский президент Дональд Трамп намерен использовать предстоящее выступление на Генеральной Ассамблее ООН, чтобы обосновать необходимость не допустить получения Ираном ядерного оружия, сообщил в субботу, 19 сентября 2026 года, постоянный представитель США при всемирной организации Майк Уолтц.

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