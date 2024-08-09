Как скачать и установить «Сбербанк Онлайн» на iPhone и Android Сбербанк Онлайн — уд...

Как скачать и установить «Сбербанк Онлайн» на iPhone и AndroidСбербанк Онлайн — удобное и функциональное приложение, которое позволяет клиентам Сбербанка управлять своими счетами, совершать платежи и получать информацию о своих финансах в режиме реального времени.
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