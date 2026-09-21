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Врач Звонцова раскрыла причина запрета на закатку грибов крышками из металла

Врач Звонцова раскрыла причина запрета на закатку грибов крышками из металла

Осенний сезон домашних заготовок традиционно связан не только с овощами и фруктами, но и с грибами. Маринованные опята, лисички, белые и другие лесные дары нередко отправляются в банки и затем хранятся месяцами.

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