Кадыров пригласил Путина в Чечню

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что пригласил президента России Владимира Путина в Чечню, а также поблагодарил его за поддержку начинаний и личное участие президента в позитивных изменениях региона.
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