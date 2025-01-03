"Гений и пророк". Вот что об этом советском режиссере думают на Западе

В жизни за границей было множество плюсов, но любовь к России неотступно звала режиссера на Родину Душным миланским вечером летом 1984 года взволнованный Андрей Тарковский только что сообщил на пресс-конференции, что ищет убежища на Западе, а журналист в ответ поинтересовался, где именно тот планирует поселиться.