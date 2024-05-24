В Финляндии не видят нужды в отправке солдат на Украину

Ранее об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон Финский президент Александер Стубб заявил, что сейчас нет необходимости обсуждать вопрос об отправке солдат на Украину для обучения или выполнения других задач, как предложил президент Франции Эммануэль Макрон.